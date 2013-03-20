Депутаты «развлекаются»: Свобода кричит «украинский», ПР - «фашисты»
11:46, 20 марта 2013Политика
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Народные депутаты из фракций Партии регионов и “Свобода” выкриками мешают выступать друг другу в Верховной Раде.
Регионалы скандируют «Фашисты»
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня постоянно во время заседания депутаты от «Свободы» выкрикивают: «Украинский», если кто-то из фракции Партии регионов или КПУ выступает на русском языке.
В то же время во время выступления кого-либо из фракции “Свобода” народные депутаты из фракции Партии регионов скандируют: “Фашисты”.
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Между тем депутаты от КПУ сегодня воздерживаются от голосования за какие-либо вопросы повестки дня, настаивая, в частности, на отмене пенсионной и медицинской реформ.
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