Депутаты «развлекаются»: Свобода кричит «украинский», ПР - «фашисты»

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня постоянно во время заседания депутаты от «Свободы» выкрикивают: «Украинский», если кто-то из фракции Партии регионов или КПУ выступает на русском языке.

В то же время во время выступления кого-либо из фракции “Свобода” народные депутаты из фракции Партии регионов скандируют: “Фашисты”.

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Между тем депутаты от КПУ сегодня воздерживаются от голосования за какие-либо вопросы повестки дня, настаивая, в частности, на отмене пенсионной и медицинской реформ.