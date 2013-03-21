Яценюк: Коммунисты не голосовали, потому что ПР перестала платить им зарплаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Он отметил, что из 174 подписей “одну подпись аппарат ВР нам вернул, и считает, что эта подпись неправильна - это подпись Сергея Власенко, а мы считаем, что подпись правильна”.

А.Яценюк отметил: “174 депутата подписали резолюцию недоверия правительству, завтра она будет зарегистрирована. Но я стою и жду, где Петр Симоненко (лидер фракции КПУ - УНИАН) - такой мужчина, так переживает за судьбу Украины, так говорит, что нужно отменить пенсионную реформу, так говорит, что нужно отменить медицинскую реформу, так поддерживает весь оппозиционный пакет... Но что-то я не вижу их 30 с лишним подписей под резолюцией недоверия Кабинету министров Украины”.

А.Яценюк отметил, что сегодня публично заявил, что знает, что «КПУ находится на заработной плате Партии регионов, и они сегодня не голосуют по одной простой причине - перестали платить зарплату регионалы коммунистам”. “Вот и вся причина. И пусть не врет всему народу Украины, за кого он там выступает, - за себя”, - сказал А.Яценюк.