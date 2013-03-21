Шуфрич - Свободе: на прячьтесь за «коліжанок», а выходите с нами один на один

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Шуфрич заявил во время выступления в парламенте.

Он отметил, что вчера было обращение женщин-депутатов ВР к “нашему коллеге Артему Семенюку по поводу инцидента, имевшего место возле этой трибуны (речь идет о трибуне ВР — УНИАН)”. Н.Шуфрич подчеркнул, что всем мужчинам, присутствующим в сессионном зале “досадно, что инцидент произошел с нашей коллегой госпожой Ириной Сех”. “Мы внимательно изучили все имеющиеся видеоматериалы и, к сожалению, сделали вывод, что действительно к госпоже И.Сех во время этого противостояния отнеслись некорректно. Но мы увидели и другое, что никакой вины Артема Семенюка здесь нет”, - отметил Н.Шуфрич.

“Мы не будем сейчас утверждать, кто именно обидел госпожу И.Сех, и мы не будем говорить о том, что не подтвердилось и то, что госпожа И.Сех якобы очками не предпринимала каких-либо действий (депутат из фракции ПР заявлял, что И.Сех била очками кого-то из Партии регионов — УНИАН)”, - отметил Н.Шуфрич. Он призвал всех сделать вывод из этого факта. “Нам досадно, что этот инцидент имел место. Но, уважаемые коллеги из фракции “Свободы”, я хочу вам сказать на вашем любимом языке “Будьте мужиками и не прячьтесь за ваших «коліжанок», а выходите с нами один на один без ваших женщин”, - отметил Н.Шуфрич.

После выступления Н.Шуфрича с трибуны, когда он вернулся на рабочее место, к нему подошел лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок и они несколько минут что-то между собой выясняли. После этого О.Тягнибок, махнув рукой, пошел на свое рабочее место.