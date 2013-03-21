Эксперты: оппозиция предлагает сменить президента, но этого мало

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказали руководитель отдела изучения социальных протестов Центра исследования общества Владимир Ищенко и председатель ВОО «Институт Республика» Владимир Чемерис.

В.Ищенко, презентуя результаты мониторинга протестной и репрессивной активности в Украине за 2012-й и начало 2013 года, отметил, что это исследование дает возможность спрогнозировать, что акция не станет настоящим народным восстанием.

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«В первую очередь из-за того, что оппозиционные партии, как и все другие политические партии в Украине, фактически не являются представителями самых насущных социально-экономических интересов большинства населения Украины», - объяснил он.

В.Ищенко обратил внимание, что доля участия партий в социальных протестах очень низка, в 2012 году такое участие составило 19%, и в начале текущего ситуация не изменилось. «Без связи между низовыми социальными протестными инициативами и оппозиционными политическими партиями они не могут рассчитывать на настоящую долговременную народную поддержку», - считает эксперт.

В то же время он не исключил, что в Украине может произойти социальный взрыв и без оппозиции.

«Если и произойдет социальный взрыв в Украине, как, скажем, произошло у наших соседей – Румынии, Болгарии – из-за социально-экономических проблем, что приводило к отставке действующих правительств в этих странах, то очень-таки, вряд ли этот взрыв будет возглавлен оппозицией», - отметил он.

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По мнению В.Чемериса, народ не пойдет за оппозицией, поскольку, кроме лозунга заменить одного Президента другим, она не предлагает обществу никаких идей.

Он считает, что сегодня существуют причины для социального взрыва в Украине. «Однако можно однозначно утверждать, что весна пройдет не под лозунгами объявленного лидерами политической оппозиции восстания, а под лозунгами социальных протестов с требованием не просто сменить Президента, а изменить социально-экономическую и политическую системы в Украине», - сказал В.Чемерис.