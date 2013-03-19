Депутаты создали группу по контролю над личным голосованием в ВР

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», об этом сказал народный депутат Андрей Шевченко.

По словам А.Шевченко, эти наблюдатели работают в ложе прессы и осуществляют фото- и видеофиксацию голосования.

«Как только они видят признаки неперсонального голосования - сразу сообщают об этом народным депутатам, которые находятся в зале», - сказал А.Шевченко.

В частности он отметил, что, благодаря работе наблюдателей от оппозиции, удалось дважды добиться переголосования в связи с тем, что представители провластного большинства голосовали не своими карточками.

Также он сообщил, что кроме наблюдателей от «Батькивщины», за индивидуальным голосованием также следят представители движения «Честно».

Кроме того, А.Шевченко обратился к журналистам с просьбой также приобщиться к этому процессу.

«Сегодня в объективах ваших камер творится история Украины. Отстоим персональное голосование – отстоим парламентаризм и, даст Бог, начнем наводить порядок в Украине», - сказал А.Шевченко.

В свою очередь, народный депутат Михаил Хмиль сообщил, что фракция «Батькивщина», с целью обеспечения контроля над личным голосованием, приняла решение создать специальную группу из числа народных депутатов, которая будет следить за личным голосованием в сессионном зале. Координация деятельности такой рабочей группы возложена на народных депутатов: А.Шевченко, М.Хмиля и Максима Бурбака.