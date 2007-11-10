Владимир Казарин: такие люди, как Шухевич, для севастопольцев не герои

Первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН считает, что Севастополь - это город воинов Великой Отечественной войны, поэтому город с такой историей и такими традициями к воинам ОУН-УПА относится негативно. Об этом он заявил в интервью местным журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос, как Севастополь воспринял призыв Президента Украины признать на государственном уровне воинов ОУН-УПА борцами за независимость, и как он лично расценивает факт посмертного награждения лидера ОУН-УПА Романа Шухевича орденом Героя Украины, В.КАЗАРИН отметил: «Такие люди, как Шухевич, не являются для севастопольцев героями».

«И поэтому, руководству страны нужно это учитывать, учитывать, что разные регионы Украины по-разному относятся к определенным историческим фигурам», - сказал он.