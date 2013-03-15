Бойко рассказал, когда будут известны причины падения ракеты «Зенит»

Об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр Юрий Бойко в ходе визита на госпредприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод имени Макарова" в Днепропетровске.

«Комиссия завершит работу, и окончательные выводы будут 4 апреля», - сообщил Ю.Бойко.

По словам гендиректора «Южмаша» Виктора Щеголя определенно можно только сказать, что причина аварии в блоке источника мощности.

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«Возможны внешние причины и внутренние. Внешние причины мы опровергли, а внутренние, не исключено, наиболее вероятно- это попадание постороннего предмета. Для этого было разработано более 15 версий, сегодня их уже больше 20», - сообщил Виктор Щеголь.

По словам В.Щеголя, сейчас специальная комиссия отрабатывает все версии. Сложность, сообщил он, заключается в очень коротком временном промежутке ( до 2 сек) за который произошла авария, что не дает специалистам возможности смоделировать возможные варианты процесса.

Вместе с тем, вице-премьер-министр сообщил, что Россия официально не предъявляла претензий к украинской стороне в связи с аварией «Зенита».

"Можно сказать, общая программа и ни о каких упреках или ультиматумах речи нет вообще", - заявил Ю.Бойко.

Так же, по словам Ю.Бойко, авария «Зенита» не повлияет на запланированные в 2013 году пуски ракет с Байконура и Тихого океана.

«Мы возвращаем с Байконура 2 машины и сделаем полную проверку узла, который вызывает сомнения. Поставим его после тщательной проверке на стенд. Второе – это мероприятия, которые связаны с повышением безопасности этого узла. Они организационные и технические», - сказал Ю.Бойко.

Он отметил, что корректировка и проведение дополнительных испытаний существенно не повлияют на сроки пусков.

Как сообщал ряд российских СМИ, 5 марта на Байконуре была отменена выгрузка из вагонов блоков доставленной с украинского завода "Южмаш" ракеты-носителя "Зенит-3SLБ", старт которой запланирован на предстоящее лето.

Ранее, 1 февраля, запуск ракеты-носителя "Зенит-3SL" со спутником Intelsat-27 с морской платформы "Одиссей" прошел нештатно — почти сразу после старта произошло аварийное отключение двигателей первой ступени, и ракета упала в Тихий океан.