Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:

В Ватикане сегодня начнутся выборы нового Папы Римского

Сегодня в Сикстинской капелле в Ватикане начался конклав, на котором 115 кардиналов выбирать Папу Римского. Служба безопасности Ватикана установила устройства подавления сотовой и интернет связи на время конклава.

Кочнева о побеге из сирийского плена: Я поняла, где они хлопают ушами

Украинская журналистка, по ее признанию, сама спланировала и осуществила побег из плена.

Сегодня - День свободы слова в Интернете

Сегодня, 12 марта, отмечается Международный день свободы слова в Интернете.

В Ахтырке ночью поставили новенького Ленина (фото)

Во вторник, 12 марта, охтырчане обнаружили на пустом после событий 15 и 23 февраля постаменте новую скульптуру, похожую на Ленина.

Украинки выиграли чемпионат мира по шахматам

Женская сборная Украины по шахматам победила на командном чемпионате мира, сыграв в последнем туре с россиянками 2:2.

У Кличко инициируют создание ВСК ВР по расследованию деятельности Рыбака

Фракция “УДАР” инициирует создание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследования деятельности председателя парламента Владимира Рыбака.

Украина выполнила десятую часть задач от Евросоюза

Украина уже выполнила 6 из 71 мероприятия, предусмотренного Планом первоочередных мероприятий по интеграции в ЕС на 2013 год.

Яценюк: В четверг оппозиция начинает акцию «Вставай, Украина!»

В четверг, 14 марта, оппозиция начинает акцию “Вставай, Украина!”, которая продлится два месяца.В то же время, заместитель председателя ВР Калетник думает, что оппозиции слабо поднять восстание.

СМИ: Луческу предложили возглавить «Интер» и «ПСЖ»

Тренеру донецкого футбольного клуба «Шахтер» Мирча Луческу предлагают возглавить миланский клуб «Интер» и французский «Пари-Сен-Жермен» (ПСЖ).

Тягнибок назвал трех вероятных кандидатов на мэра Киева от оппозиции

Лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок считает, что в случае отказа председателя партии «УДАР» Виталия Кличко баллотироваться в мэры Киева, на эту должность оппозиция должна предложить кандидатуру руководителя фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка. Также лидер ВО "Свобода надеется, что выборы в Киеве будут назначены на 2 июня.

Фоменко рассказал, кто сыграет за сборную против Польши и Молдовы

Главный тренер футбольной сборной Украины огласил состав команды на ближайшие матчи.

Суд наконец назначил дату рассмотрения апелляции Луценко

Высший спецсуд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел на 2 апреля назначил рассмотрение кассации на приговор экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко по делу о превышении служебных полномочий.

Евродепутат: В Украине должны услышать, что мы знаем, какие активы они держат в ЕС

В Европарламенте разочарованы ситуацией вокруг депутатства Власенко и ведут дискуссии относительно возможного применения санкций против украинских чиновников.