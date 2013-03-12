Из-за кардиналов-блогеров во время конклава в Ватикане «заглушат» связь

Служба безопасности Ватикана установила устройства подавления сотовой и интернет связи на время предстоящего конклава по избранию папы Римского, передает во вторник РИА Новости по информации телеканала NBC News.

Специальные технические устройства установлены для того, чтобы ни один из 115 кардиналов, которые будут участвовать в голосовании, не смог получить доступ к связи с внешним миром через телефон и социальные сети. "Глушилки" сотовой связи и интернета расположены в здании Сикстинской капеллы и жилом комплексе в Санта Марии, где остановились кардиналы. Кроме этого, подавители связи не позволят кардиналам или кому-либо из работников Ватикана, включая обслуживающий персонал, установить микрофоны с целью получения информации. Нарушившего запрет, независимо от статуса, ожидает отлучение от церкви, отмечает телеканал.

Директор по связям со СМИ Конференции католических епископов США Мэри Энн Уолш считает, что "в электронный век возникает опасение, что кто-либо из кардиналов может воспользоваться iPad или Twitter во время конклава".

"Подобные меры уже применялись во время конклава 2005 года, но тогда еще не было смартфонов и интернет-планшетов. Хотя кардиналы с серьёзностью готовы соблюдать секретность, некоторые из них - постоянные блогеры и микроблогеры, и с их стороны существует риск выхода в интернет, в случае если конклав затянется на долгое время",- цитирует NBC корреспондента в Ватикане Алессандро Спесиалe.

Конклав по избранию нового папы Римского, в котором примут участие 115 кардиналов-выборщиков, начнется в Ватикане 12 марта. На время конклава кардиналы не могут получать корреспонденцию, пользоваться телефоном и другими средствами связи.