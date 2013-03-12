В Ахтырке ночью поставили новенького Ленина (фото)

11:22, 12 марта 2013
Политика
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Очевидцы сообщают, что подготовительные работы начались еще накануне вечером.

В Ахтырке снова стоит Ленин / Фото: okhtyrka.net

Во вторник, 12 марта, охтырчане обнаружили на пустом после событий 15 и 23 февраля постаменте новую скульптуру, похожую на Ленина, сообщает Ахтырский городской портал.

Очевидцы сообщают, что подготовительные работы начались еще накануне вечером.

Арендаторы земли уже написали жалобы в прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля представители ВО "Свобода" во главе с народным депутатом Игорем Мирошниченко демонтировали памятник Ленину в Ахтырке.

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