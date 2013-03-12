Кочнева о побеге из сирийского плена: Я поняла, где они хлопают ушами

Гражданка Украины Анхар Кочнева, похищенная боевиками сирийской оппозиции в октябре прошлого года, подтвердила РИА Новости по телефону, что самостоятельно сбежала в понедельник от похитителей — боевиков так называемой Свободной сирийской армии (ССА).

"Я была пленницей начальника Военного совета ССА региона южных пригородов Хомса, я сбежала сегодня утром около 6 утра, меня держали в одном из южных пригородов Хомса — Буэйда, там есть озеро, и сегодня утром меня перевезли через это озеро. Шла, шла и первый встречный человек оказался тем, кто мне нужен", — рассказала Кочнева.

По ее словам, похитители обращались с ней плохо. "В начале, первые 40 дней со мной обращались более или менее, а потом меня стали обижать… Плохо было, они (похитители) сами плохо живут, а я жила еще хуже чем они… Лечиться теперь буду долго и очень дорого, к сожалению..", — сказала Кочнева.

Украинская журналистка, по ее признанию, сама спланировала и осуществила побег из плена. "В последние дни моего нахождения в плену было усиление режима (охраны), но я поняла, где они хлопают ушами и смогла бежать… Я очень страшно рисковала, я шла через поля, которые могли заканчиваться минными полями, а я через них шла", — рассказала Кочнева, добавив, что сейчас "едет в Дамаск" под охраной.

Анхар Кочнева приехала в Сирию после начала вооруженного конфликта, работала внештатным корреспондентом, сопровождала приезжающих в Сирию украинских журналистов, сотрудничала с рядом российских СМИ. Она была похищена в октябре 2012 года. В начале ноября на ее страничке в социальной сети Facebook было выложено ее видеообращение с просьбой выполнить условия похитителей, которые требуют за освобождение выкуп и грозят казнить заложницу, если не получат деньги.