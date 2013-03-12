В Ватикане открывается конклав по выборам Папы

Как сообщает РИА «Новости», из Паолинской капеллы Апостольского дворца процессия 115 кардиналов-выборщиков направилась с гимном Veni creator spiritus в Сикстинскую капеллу, где состоятся выборы нового понтифика.

"Князей церкви" сопровождают представители Римской курии, командующий Швейцарской гвардией, медицинский персонал, а также сотрудники службы печати Святого престола и журналисты ватиканских СМИ.

В Сикстинской капелле выборщики принесут присягу и, в частности, поклянутся "соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского понтифика". Каждый участник конклава должен будет лично произнести заключительную формулу клятвы. Конклав начнет свою работу после того, как папский обер-церемониймейстер произнесет знаменитую латинскую формулу "extra omnes" (все вон). После этого все посторонние должны будут покинуть Сикстинскую капеллу, тяжелые двери которой закроются на ключ.

Новый Папа Римский будет избран по правилам, детально описанным в апостолической конституции Universi Dominici gregis (Вся паства Господа), которую в феврале 1996 года издал Папа Иоанн Павел II. В соответствии с этим документом, понтифик должен быть избран на собрании кардиналов, возраст каждого из которых не превышал 80 лет на момент объявления в Ватикане режима "вакантного престола", то есть 28 февраля. Согласно особому рескрипту "motu proprio", подписанному Папой Бенедиктом XVI в июне 2007 года, его преемник должен будет заручиться поддержкой как минимум двух третей кардиналов-выборщиков, то есть набрать не менее 77 голосов участников конклава.