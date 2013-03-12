Суд наконец назначил дату рассмотрения апелляции Луценко

Об этом УНИАН сообщила супруга экс-главы МВД, народный депутат Ирина Луценко.

По словам И.Луценко, на днях народные депутаты встречались с председателем Высшего спецсуда и просили сообщить, когда следует ожидать назначения к рассмотрению кассации, или сообщить о смене судьи.

Сегодня председатель суда сообщил депутатам о том, что рассмотрение жалобы назначено на 2 апреля, сказала И.Луценко

В свою очередь адвокаты экс-министра Игорь Фомин и Алексей Баганец заявили, что не получали никаких сообщений из суда о назначении даты рассмотрения кассационной жалобы.

Вместе с тем в пресс-службе Высшего спецсуда УНИАН подтвердили информацию супруги Ю.Луценка. “Да, действительно, это решение было принято только сегодня” - сказали в пресс-службе.

В суде не уточнили, когда именно начнется рассмотрение кассации на приговор Ю.Луценко, но отметили, что, как правило, заседания начинаются в 10.00.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд осудил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за причиненный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговором, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

14 августа 2012 г. адвокаты подали в Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.