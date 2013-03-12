У Кличко инициируют создание ВСК ВР по расследованию деятельности Рыбака

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко", создание такой комиссии предусмотрено регламентной процедурой по отзыву председателя ВР с должности.

“Председатель Верховной Рады неоднократно нарушал Конституцию и законы Украины, Регламент парламента, не обеспечил персонального голосования, не созвал внеочередную сессию по требованию более чем 150 народных депутатов. Также Владимир Рыбак стал одним из организаторов и участников незаконного лишения депутатских полномочий Сергея Власенко. И как председатель Верховной Рады Рыбак должен за это отвечать”, - подчеркнул заместитель председателя партии “УДАР” Виталий Ковальчук.

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За инициативу фракции “УДАР” собрано более 150 подписей народных депутатов с требованием отозвать В.Рыбака с должности спикера.