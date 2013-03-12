Вице-спикер Калетник думает, что оппозиции слабо поднять восстание

Как сообщили УНИАН в пресс-службе И.Калетника, он отметил, что «оппозиция не имеет права решать, быть или не быть работе парламента, и диктовать правила игры для остальных народных депутатов».

«Оппозиционные депутаты, которых сегодня в парламенте 177 и которые сегодня в меньшинстве, пытаются диктовать свои условия путем ультиматумов и шантажа. Досрочное прекращение полномочий нынешней Верховной Рады – это желаемый для них сценарий, который предусматривает дальнейший хаос и создание напряженности в обществе», - отметил И.Калетник.

По его словам, «это такое ноу-хау Верховной Рады VII созыва - оппозиция, не получив достаточной поддержки украинского народа для того, чтобы сформировать большинство в парламенте, пытается оказывать давление, под разным предлогом срывать работу Верховной Рады. Такой сценарий направлен на развертывание президентской кампании со стороны «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа». Однако он не пойдет им на пользу. Я уверен, что роспуска Верховной Рады не будет».

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По убеждению И.Калетника, последние намерения оппозиции поднимать народное восстание, организовывать всеукраинские акции борьбы не найдут поддержки у граждан. «Предпосылок для так называемого народного восстания сегодня нет. Риторика лидеров оппозиции в последнее время скорее напоминает фантазии режиссера фильма ужасов - чем страшнее, тем больше зрителей», - отметил он.

По его словам, «на сегодняшний день мы должны констатировать, что на фоне будущих президентских выборов депутаты из оппозиции уже не знают, как привлечь к себе внимание. Хочется напомнить представителям оппозиционных фракций, что до выборов нового главы государства еще целых два года, и предвыборные штабы разворачивать еще рано».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что оппозиция, а не Президент Украины Виктор Янукович, будет решать, состоятся ли досрочные парламентские выборы. Он отметил, что оппозиция всегда готова к внеочередным парламентским выборам, “и мы на них победим и возьмем еще лучший результат”.

Также А.Яценюк сообщил, что 14 марта оппозиция начинает акцию “Вставай, Украина!”, которая продлится два месяца.