Украинский конгрессовый комитет Америки осудил лишение Власенко мандата

Об этом говорится в заявлении УККА, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Это откровенная попытка запугать тех, кто находится в оппозиции к режиму Януковича», - подчеркивается в заявлении.

«Решение Высшего административного суда демонстрирует использование режимом Януковича выборочного и политически-мотивированного правосудия. Режим буквально кичится своим пренебрежением к рекомендациям последнего саммита Украина-ЕС, ставя тем самым под угрозу стратегически важную европейскую интеграцию Украины», - отмечается в документе.

В связи с этим УККА призвал украинскую власть «уважать принцип верховенства права, соблюдать свои международные обязательства и немедленно прекратить использовать судебную систему для запугивания оппозиции».

***УККА - организация, представляющая более миллиона американцев украинского происхождения.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко С.Власенко.

Суд принял такое решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Свой иск спикер аргументировал совмещением С.Власенко депутатских полномочий и адвокатской деятельности.

В то же время в оппозиции заявляют о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак внес представление в ВАСУ.