Партия регионов за широкую парламентскую коалицию

Партия регионов выступает за участие в широкой парламентской коалиции и заявляет со всей ответственностью, что способна отстаивать интересы всего народа и уверена в активной поддержке такой позиции всех граждан.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении президиума политсовета Партии регионов по поводу ситуации, сложившейся в Украине с формированием парламентской коалиции.

“Процесс объединения здоровых прагматических политических сил в Украине вокруг идеи возрождения экономического развития, стабильность в государстве перешел в четкое и понятное русло. И сегодня можно с уверенностью констатировать, что мы готовы к эффективной работе с тем, чтобы сформировать руководящие органы парламента и Кабинета министров, которые бы немедленно взялись к претворению в жизнь антикризисной программы и стратегии экономического развития”, отмечается в заявлении.

По словам “регионалов”, “мы должны сейчас сделать все, чтобы наверстать упущенное время и наладить функционирование всех государственных механизмов на основе понимания, консолидации и переживания за судьбу государства и народа”.

“Условия жизни каждого гражданина в частности и всех вместе людей, проживающих на территории Украины, их благосостояние, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне – вот главные принципы, на которых должна состояться консолидация всех здоровых политических сил. Нет ничего важнее этой цели и нет таких разногласий, которых бы мы не сумели преодолеть ради высокой цели благополучия и спокойствия в обществе. В противном случае мы не сможем говорить о политической ответственности, о высокой обязанности, которую возложил на нас народ, доверив нам руководить страной”, подчеркивается в заявлении Партии регионов.

По словам авторов заявления, “мы все вместе – и народ, и политические элиты переживаем сейчас очень ответственный момент. От того, как мы сдадим этот общественный экзамен, будет зависеть не только наше политическое будущее, но и завтрашний день всей страны”. Ради этого Партия регионов призывает к консолидации, объединению и к труду.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что "переговоры о создании коалиции демократических сил в рамках “тройки” зашли в тупик. Поэтому мы не исключаем возможности формирования коалиции какой-либо другой конфигурации”.