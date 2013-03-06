Янукович - о блокировании ВР: у оппозиции - хорошая цель, но не те подходы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Каневе Черкасской области.

“Безусловно, такого не должно быть в работе парламента, и я уже неоднократно высказывал свою точку зрения, что любые противоречия нужно выносить за пределы зала заседаний. То есть, парламент должен работать, а политический процесс переговоров, выяснения отношений - он должен быть за пределами этого зала”, - сказал В.Янукович.

При этом он отметил, что цель, которая сегодня стоит перед теми, кто блокирует трибуну, чтобы парламент работал в рамках Конституции и границах правового поля - хорошая, но этой цели нельзя достигнуть такими подходами, как блокирование работы парламента.

По словам В.Януковича, все должны хорошо понимать, что государство находится в сложной ситуации, в мире бурлит кризис, поэтому парламент должен сконцентрировать свое внимание на принятии законов, которые бы минимизировали влияние этого кризиса и содействовали развитию экономики.

“В конце концов, мы принимаем меры, которые бы защищали наших людей от кризиса, то есть решение социальных проблем, мы уже опаздываем с некоторыми законами, и я уже призываю парламент: достаточно уже, и так уже потратили много времени, нужно работать, без рабочего парламента страна будет терять, терять будет каждый человек”, - сказал Президент.

При этом В.Янукович отметил, что сегодня, по сути, стране уже наносится вред.

«Поэтому, если мы говорим, что мы идем и стремимся к интеграции в Европу, то скажите пожалуйста, в какой европейской стране так работает парламент? Ни в одной”, - сказал Президент.

Он призвал народных депутатов возвращаться к работе и принимать необходимые для страны решения.

Как сообщал УНИАН, председатель ВР Владимир Рыбак внес в ВАСУ представление относительно возможности лишения Сергея Власенко депутатского мандата в связи с тем, что он незаконно совмещает депутатскую деятельность с адвокатской. В оппозиции этот иск называют незаконным и заявляют о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак внес представление в суд. Из-за этого с 5 марта фракции оппозиции заблокировали трибуну и президиум ВР.

Сегодня, 6 марта, ВАСУ должен вынести решение по этому вопросу.

5 марта Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу преследования защитника экс-премьера Юлии Тимошенко, народного депутата С.Власенко.

6 марта Государственный департамент США также выразил обеспокоенность в связи с попытками лишить С.Власенко депутатских полномочий.

Госдепартамент также упомянул, что в феврале суд признал недействительными полномочия народных депутатов Павла Балоги и Александра Домбровского.

США призвали украинскую власть «уважать волю украинских избирателей, высказанную в октябре 2012 года на парламентских выборах», прекратить «политически мотивированное преследование лидеров оппозиции и выполнять международные обязательства относительно верховенства закона и демократии».