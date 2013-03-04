Главное за день: обзор топ-новостей

Тюремщики завляют, что Тимошенко отказалась ехать в Киев

ДПтС утверждает, что Тимошенко отказалась от этапирования в Киев для участия в суде. Также тюремщики рассказали, что осужденная экс-премьер пока отказывается от видеоконференций с судом.

Оппозиция требует от Рыбака отозвать лишение Власенко мандата

Яценюк обвинил Рыбака в том, что он прилагает все усилия, чтобы парализовать работу Верховной Рады.

Ефремов: Макеенко пошутил о сложении полномочий председателя комитета

Ефремов убеждает, что его однопартиец пошутил, когда сказал оппозиции о сложении полномочий председателя регламентного комитета ВР.

Свидетель уверен, что Тимошенко заказала, а Лазаренко организовал убийство Щербаня

Экс-глава Донецкой областной государственной администрации Владимир Щербань заявляет о причастности экс-премьеров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко к убийству Евгения Щербаня в 1996 году. На вопрос, почему он не обратился в милицию уже после убийства Е.Щербаня, экс-губернатор ответил, что боялся за свою жизнь. В то же время защита Тимошенко показала видеозапись интервью Щербаня, в котором он отрицает конфликт с Лазаренко.

СМИ: В Киеве совершили покушение на Вадима Рабиновича

В автомобиль известного бизнесмена, который выезжал со двора офиса, со стороны пустого соседнего дома бросили взрывное устройство. Правда, в милиции заверили, что у «Лексуса» Рабиновича пострадала только фара.

Янукович: Вопрос о ТС должен обсуждаться в четырехстороннем формате

Во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным Виктор Янукович заявил, что вопрос о формате сотрудничества Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана должен обсуждаться в четырехстороннем формате. Он также намекнул, что пора поставить точку в газовых переговорах.

Одесский НПЗ купил Курченко

Российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.