Тюремщики: Тимошенко пока отказывается от видеоконференций с судом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

По этому поводу заместитель начальника ГПтС в Харьковской области Андрей Лапинский отметил, что осужденная такими действиями пытается политизировать вопрос своего участия в судах и дискредитировать действия пенитенциарной службы.

«Она, таким образом, создала для себя два беспроигрышных варианта: не вывозят – виноваты сотрудники пенитенциарной службы; вывезли – это пытки и нарушения прав. Эта ситуация абсурдная, но даже при таких обстоятельствах мы не будем нарушать закон и будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства», - резюмировал он.

Отвечая на вопросы журналистов, представители ГПтС в очередной раз сообщили о том, что камеры видеонаблюдения в палате осужденной были демонтированы, также были убраны мониторы.

Напомним, начальник Качановской исправительной колонии (№ 54) Игорь Колпащиков сегодня, 4 марта, сообщил, что в ЦКБ «Укрзализныци» оборудовано помещение для проведения видеоконференции, оно находится на расстоянии около 10 метров от палаты экс-премьера, и Ю.Тимошенко беспрепятственно может принять участие в судебном заседании дистанционно.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в 10.00 в помещении Апелляционного суда Харьковской области Киевский районный суд Харькова под председательством судьи Константина Садовского продолжит слушания по делу относительно ЕЭСУ.

В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.