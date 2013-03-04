Свидетель уверен, что Тимошенко заказала, а Лазаренко организовал убийство Щербаня

Свидетель по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня, экс-глава Донецкой областной государственной администрации Владимир Щербань заявляет о причастности экс-премьеров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко к убийству Е.Щербаня в 1996 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Щербань заявил сегодня в ходе свободных показаний во время допроса в Апелляционном суде Киева.

"Как свидетель я понимаю, почему меня вызвали сюда. Я считаю причастными, как П.Лазаренко - исполнителя, так и заказчика Ю.Тимошенко к убийству моего коллеги, товарища, однофамильца", - сказал В.Щербань.

На такое заявление защитник экс-премьера Ю.Тимошенко Сергей Власенко сделал замечание, что свидетель должен говорить об обстоятельствах того, что он знает, а не высказывать свое мнение.

В.Щербань рассказал, что он был бизнес-партнером Е.Щербаня, часто с ним общался, имел приятельские отношения, и как-то Е.Щербань сказал ему о своих опасениях, что его убьют.

«Он говорит: «Володя, меня расстреляют: я вижу, что за мной ездят машины, я знаю, что будет дальше, они не остановятся». Я ему говорю: «Женя, поезжай в Америку». На что Евгений сказал: «Я никуда не поеду», - рассказал свидетель.

Он также сообщил, что для него Ю.Тимошенко и П.Лазаренко были единым целым: «Я никогда не разделял Ю.Тимошенко и П.Лазаренко, посланником в области была Юлия Владимировна. Я не хотел ее видеть в роли посредника. Знали о взаимоотношениях Ю.Тимошенко и П.Лазаренко, знали, кто занимался убийствами».

В.Щербань пояснил, что между Е.Щербанем с одной стороны и Ю.Тимошенко и П.Лазаренко с другой стороны, был конфликт бизнес-интересов.