Ефремов: Макеенко пошутил о сложении полномочий председателя комитета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал сегодня на брифинге.

По его словам, сегодня после заседания регламентного комитета к В.Макеенко подошла группа народных депутатов от оппозиции, которые начали оказывать на него давление.

“Он сказал, что, уважаемые коллеги, комитет закончился, и на сегодня я с себя полномочия руководителя комитета уже сложил”, - отметил А.Ефремов.

Он добавил, что В.Макеенко сказал эти слова шутя.