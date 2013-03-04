Ефремов: Макеенко пошутил о сложении полномочий председателя комитета
12:13, 04 марта 2013Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов утверждает, что председатель регламентного комитета Владимир Макеенко пошутил о сложении своих полномочий.
Ефремов убеждает, что Макеенко так пошутил
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал сегодня на брифинге.
По его словам, сегодня после заседания регламентного комитета к В.Макеенко подошла группа народных депутатов от оппозиции, которые начали оказывать на него давление.
“Он сказал, что, уважаемые коллеги, комитет закончился, и на сегодня я с себя полномочия руководителя комитета уже сложил”, - отметил А.Ефремов.
Он добавил, что В.Макеенко сказал эти слова шутя.
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