Янукович: вопрос о ТС должен обсуждаться в четырехстороннем формате

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал перед началом встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сегодня речь идет о формате сотрудничества между Украиной и странами Таможенного союза. Здесь не может быть простого решения — приняли и вступили. Речь идет о процессе, который предусматривает внутригосударственные процедуры... Сам формат работы с Таможенным союзом должен определяться на четырехсторонних переговорах», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что Россия играет большую роль в Таможенном союзе, и на данном этапе ведутся переговоры только с РФ. В то же время Президент Украины добавил, что на различных встречах к обсуждению этого вопроса присоединяются представители Казахстана и Беларуси. В.Янукович подчеркнул, что сегодня этот вопрос также будет обсуждаться.

«Я публично об этом говорил, что мы заинтересованы в том, чтобы рассмотреть эти документы», - сказал В.Янукович и добавил, что разговоров и экспертных оценок по поводу целесообразности вступления Украины в ТС очень много.

Он отметил, что на сегодняшний день идет политическая дискуссия, а не рассмотрение вопросов в экономической плоскости.

В.Янукович сообщил, что Украине надо начинать работать с Евразийской экономической комиссией.

«Когда мы начнем практически рассматривать эти документы, будет полная ясность в части присоединения, ведь все эти документы должны пройти внутригосударственные процедуры, как они проходили внутри государства во всех трех странах, и об этом идет речь», - подчеркнул В.Янукович.

При этом он отметил, что Украина очень сильно отстала от Таможенного союза в вопросе создания нормативной базы, которая формировалась в течении восьми лет. Он добавил, что на сегодняшний день Украина практически не присоединилась ни к одному акту Таможенного союза.