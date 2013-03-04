Щербань говорит, что не заявлял на Тимошенко раньше, потому что боялся

Бывший губернатор Донецкой области Владимир Щербань утверждает, что не заявлял раньше о причастности экс-премьеров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко к убийству в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня, потому что серьезно боялся за свою жизнь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Щербань сказал сегодня на допросе в Апелляционном суде Киева, давая ответы на вопросы адвоката Ю.Тимошенко Александра Плахотнюка.

В частности, на вопрос, почему, имея информацию об угрозе жизни Е.Щербаня, он не обратился в правоохранительные органы, В.Щербань ответил: “Вопрос, конечно, интересный... Не видел в этом целесообразности”.

В то же время на вопрос, почему он не обратился к правоохранителям уже после убийства Е.Щербаня, экс-губернатор сказал: “Я же не самоубийца, чтобы выходить на площадь и кричать, кто убил Е.Щербаня... Не обращался, потому что понимал, что это станут последние мои слова”.

Кроме того, В.Щербань объяснил, что это одной из причин замалчивания информации, которой он владел, было недоверие к правоохранительным органам.

“Я еще раз повторяю - я хотел жить еще”, - отметил свидетель.

По словам В.Щербаня, он делился информацией, которую имел относительно убийства Е.Щербаня, с людьми из своего узкого круга, общаясь со своими помощниками, “но еще говорил, чтобы они держали язык за зубами”.

Вместе с тем он объяснил суду, почему сейчас он дает показания. “Сейчас об этом начали говорить все, а тогда никто бы ничего не сделал”, - сказал экс-губернатор.

“Когда меня вызывали в Генпрокуратуру, я начал отвечать на все вопросы по существу. До этого меня никто не спрашивал”, - отметил В.Щербань.