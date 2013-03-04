Защита показала видео, где Щербань отрицает конфликт с Лазаренко

Руководитель группы защиты экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко продемонстрировал журналистам запись телевизионного интервью убитого народного депутата Евгения Щербаня от 25 июня 1996 года, в котором Евгений Щербань заявил, что у него нет никакого конфликта с экс-премьером Павлом Лазаренко, что он полностью поддерживает его и что вместе они одна команда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

«У защиты показания дает «живой» Евгений Щербань, в то время как Владимир Щербань (один из свидетелей по делу - УНИАН) ссылается якобы на слова мертвого человека», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня суд допрашивал экс-губернатора Сумской области В.Щербаня в качестве свидетеля по уголовному делу относительно убийства Е.Щербаня.

Видео Вyut.com.ua

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня, и подозреваемыми в организации этого преступления являются Юлия Тимошенко и экс-премьер Павел Лазаренко.

Печерский районный суд Киева 13 февраля начал проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела об убийстве депутата Е.Щербаня.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд объявил приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство бывшего главы НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу были признаны 8 человек. Трое из них приговорены к пожизненному заключению, остальные - к лишению свободы на срок от 11,5 до 15 лет.

Экс-премьер П.Лазаренко проходил по делу как заказчик этих убийств.