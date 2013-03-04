СМИ: В Киеве совершено покушение на Вадима Рабиновича

Как сообщает MIGnews.com.ua, в его автомобиль, который выезжал из двора офиса, со стороны пустующего соседнего дома было брошено взрывное устройство. Автомобиль пострадал. Огромной силы взрыв был слышен на всей улице Мечникова, в некоторых домах выбиты стекла, сработала сигнализация многих автомобилей на близлежащих стоянках.

Подробности ЧП выясняются, на место оперативно прибыла группа сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие на место взрыва сотрудники правоохранительных органов оцепили место взрыва и опрашивают свидетелей. Одна из женщин в присутствии правоохранителей и СМИ сообщила, что видела мужчину среднего роста, лет 30-ти, в бейсболке, прикрывавшей большую часть лица, который после громкого взрыва бросился бежать в сторону дома на улице Первомайского и скрылся во дворике. Другие очевидцы описывают силу взрыва - она была такой мощной, что в зданиях, расположенных по периметру места происшествия, вылетели стекла, сработала сигнализация на стоянках автомобилей.