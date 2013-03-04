Одесский НПЗ купил Курченко

Крупнейшая частная российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, сообщает компания «ЛУКОЙЛ».

Согласно сообщению, сделку планируется закрыть до 1 июня 2013 года после выполнения сторонами ряда предварительных условий.

«ЛУКОЙЛ» принял решение о продаже Одесского НПЗ в рамках утвержденного плана реструктуризации зарубежных нефтеперерабатывающих активов», - сказано в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, группа компаний «Газ Украина», которая в конце февраля 2013 года заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК), проявляет интерес к покупке Одесского и Лисичанского нефтеперерабатывающих заводов.

Одесский нефтеперерабатывающий завод (г. Одесса), который с октября 2010 года остановил работу по инициативе собственника - компании «ЛУКОЙЛ», способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежит «ЛУКОЙЛу» с 2000 года.

С июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации. Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 году) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо - по стандарту Евро-4.

В октябре 2010 года «ЛУКОЙЛ» остановил работу Одесского НПЗ. Крупнейшая в РФ частная нефтяная компания свое решение объяснила низкой рентабельностью и неблагоприятной конъюнктурой украинского рынка.

В 2011 году «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» увеличил чистый убыток на 3,7%, по сравнению с 2010 годом, до 795,841 млн грн.

Компании «ЛУКОЙЛ» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн тонн нефти в год.

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долл.