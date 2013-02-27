Путин и Янукович могут встретиться в марте - посол РФ
20:48, 27 февраля 2013Политика
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Зурабов предполагает, что Янукович и Путин могут встретиться весной.
Путин и Янукович планируют встречу
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича может состояться в марте, сообщил журналистам посол РФ в Киеве Михаил Зурабов.
"Я ожидаю, что в ближайшее время мы получим точную информацию о встрече на высшем политическом уровне. Думаю, что это состоится в марте", - сказал Зурабов.
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