Путин и Янукович могут встретиться в марте - посол РФ

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича может состояться в марте, сообщил журналистам посол РФ в Киеве Михаил Зурабов.

"Я ожидаю, что в ближайшее время мы получим точную информацию о встрече на высшем политическом уровне. Думаю, что это состоится в марте", - сказал Зурабов.

РИА Новости