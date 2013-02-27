Оппозиция требует от аппарата ВР подписные листы

Фракция "Батькивщина" требует от аппарата Верховной Рады предоставить подписные листы для сбора подписей за постановление о выражении недоверия правительству Николая Азарова и отправке его в отставку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батькивщины”.

В сообщении отмечается, что необходимые документы уже переданы в аппарат Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что оппозиция начинает сбор подписей под резолюцией о недоверии Кабинету министров Украины.

“Оппозиция, которая представляет половину страны, хотела положить начало новой политической традиции, когда мы приходим к правительству и выражаем жестко свое виденье развития Украины, представляем свои политические требования”, - сказал он на брифинге после того, как представителям оппозиции не предоставили слово во время расширенного заседания Кабмина.

А.Яценюк отметил, что оппозиция имеет 42 законопроекта, которые должны быть немедленно приняты.

“Но это так называемое правительство и так называемый Президент даже побоялись дать слово оппозиции”, - заявил А.Яценюк.

Он сообщил, что оппозиция немедленно начинает сбор подписей под резолюцией о недоверии Кабинету министров Украины, и этот вопрос в кратчайшие сроки будет рассмотрен на сессии парламента.

“Мы будем требовать отставки правительства через резолюцию недоверия и отставку Президента, который назначил это бездарное правительство”, - отметил он.

Кроме того, А.Яценюк сообщил, что для резолюции о недоверии Кабмину требуется 150 подписей народных депутатов.