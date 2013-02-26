Лавринович предлагает объявить амнистию

Об этом министр юстиции Украины Александр Лавринович сообщил в интервью газете “Урядовий кур’єр”.

Он отметил, что «проектом закона «Об амнистии в 2013 году» предусматривается объявить амнистию и распространить ее действие в первую очередь на те категории осужденных, которые совершили преступления небольшой тяжести, или наиболее незащищенных и уязвимых в социальном плане, а именно - на несовершеннолетних, а также женщин и мужчин, которые имеют детей в возрасте до 18 лет, детей-инвалидов и/или совершеннолетних сына, дочь, признанных инвалидами, на инвалидов первой, второй, третьей групп, больных туберкулезом, онкозаболеванием, а также лиц, которые отмечены государственными наградами Украины и бывшего СССР и т.п.

По его словам, в результате применения амнистии, согласно положениям этого законопроекта, из мест лишения и ограничения свободы предусматривается освободить около 1,5 тысяч человек указанных категорий. А.Лавринович сообщил, что в настоящее время законопроект подготовлен для визирования премьер-министром для дальнейшего внесения на рассмотрение Верховной Рады.

Отвечая на вопрос о возможной негативной реакции представителей оппозиции, поскольку они настаивают на рассмотрении собственного варианта законопроекта об амнистии, которым предусматривается, в первую очередь, освободить бывших премьер-министра Юлию Тимошенко и министра внутренних дел Юрия Луценко, А.Лавринович сказал: “Этот проект предусматривает, что значительное количество людей могут выйти из мест лишения свободы”. “Если политическая оппозиция считает, что нужно этот закон заблокировать, то тогда таким политикам следует отвечать на важные вопросы: почему у нас политический процесс имеет приоритет перед судьбами людей?” - сказал министр юстиции Украины.