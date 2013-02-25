Евродепутат: Подписание ассоциации увеличит шансы Тимошенко выйти на свободу

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Варшаве выразил депутат Европарламента Павел Залевский.

Он выступил за скорейшее освобождение как Ю.Тимошенко, так и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, отметив, что задержка с подписанием соглашения не улучшит ситуацию с этими оппозиционными политиками.

Евродепутат, который с начала этого года возглавляет Польско-Украинский общественный форум, отметил, что сейчас существуют два взгляда на решение проблемы избирательного правосудия в Украине.

"Логика поддержания статус-кво означает пребывание в нынешнем положении с соответствующими последствиями для Юрия Луценко и Юлии Тимошенко", - сказал он.

В то же время подписание соглашения с ЕС, по убеждению П.Залевского, позволит реформировать украинское законодательство таким образом, чтобы оно открыло дорогу для освобождения упомянутых политиков.

"Я не имею никакого сомнения, что подписание Соглашения об ассоциации с серьезным желанием его реализовать означает освобождение госпожи Юлии Тимошенко. Я не знаю, произойдет это до или после подписания документа", - сказал П.Залевский.

В то же время европарламентарий, являющийся членом польской партии власти "Гражданская платформа", не стал комментировать информацию о якобы обещании представителей украинской власти освободить Ю.Луценко. "Не знаю, что обещал Президент Виктор Янукович, но я бы порадовался, если бы это были не только обещания, но и факты", - сказал он.

Как известно, в Евросоюзе ставят одним из требований подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на саммите "Восточного партнерства" в ноябре этого года решения проблемы избирательного правосудия, символом которого считается "дело Тимошенко".

Cама Ю.Тимошенко неоднократно призывала Евросоюз подписать Соглашение об ассоциации с Украиной, несмотря на то, что она остается в заключении.

В то же время, по данным ряда экспертов, освобождение Ю.Тимошенко является принципиальным условием для ряда государств Евросоюза, без выполнения которого соглашение не будет подписано.