Табачник сравнил Могилянку с «русской светской львицей»

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник сравнил Национальный университет "Киево-Могилянская академия” с “российской светской львицей” в связи с проигранным академией иском о защите университетской автономии и современных стандартов высшего образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос о результатах этого судебного иска в Окружной административный суд Киева.

“Закончился, как всегда (суд - УНИАН), тем, чем и должен был закончиться. Это, в известной мере, своего рода хобби. Знаете, есть такая печально известная “российская светская львица”, которая ни петь, ни танцевать, ни играть на сцене не умеет. Но, вместе с тем, (инициирует – УНИАН) скандалы на любых светских тусовках, поддерживая к себе сомнительный уровень внимания. Ну, она из известной семьи, отец ее когда-то возглавлял и большой город и все такое. Некая Даша”, - сказал Д.Табачник.

На уточняющий вопрос журналистов, что, возможно, он имел в виду известную российскую деятельницу Ксению Собчак, Д.Табачник ответил, что не суть важно, как ее зовут.

“Так вот, у нас в высшем образовании есть этакая “светская львица” - Киево-Могилянская академия, которая с утомленной нудностью и регулярностью все время судится против четырех уже подряд министров образования. И всегда с одним и тем же результатом”, - сказал Д.Табачник.

Он отметил, что, в отличие от Киево-Могилянской академии, такие вузы, как Киевский национальный университет имени Шевченко, КПИ могут ежегодно назвать, сколько студентов у них выиграли самые престижные интеллектуальные соревнования, сколько профессоров было приглашено за границу, сколько работ имеют наибольший уровень цитирования и другое.

“Кто-то компенсирует это светскими какими-то мероприятиями. Хочу сказать, что, как и все предыдущие иски в 2010-2012 годах, и в 2013, закончились тем, что отказано в их реализации в связи с беспочвенностью”, - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева 7 февраля 2013 года отказал в иске Национальному университету "Киево-Могилянская академия" к Министерству образования и науки, молодежи и спорта.

Третьего января вуз попытался в судебном порядке оспорить отказ Минобразования согласовывать правила приема в НАУКМА на 2013 год. Ранее студентам разрешалось поступать на любое направление магистрата независимо от направления полученного квалификационно-образовательного уровня бакалавра. Например, бакалавр по специальности "экономика" мог получать степень магистра по специальности "журналистика". В Минобразования же заявили, что студентам разрешено поступать лишь на то направление магистрата, по которым был окончен бакалаврат.

Окружной админсуд признал требования истца "законодательно не подтвержденными и не подлежащими удовлетворению ".

Представители вуза считают решение суда несправедливым, и не понимают, почему Минобразования позволило НАУКМА проводить перекрестное обучение лишь по некоторым видам специальностей.

"Например, бакалаврам-экономистам министерство разрешило поступать на магистрат по журналистике, но запретило на финансы. Бакалаврам-политологам не разрешили получать степень магистра по философии, а социологам - учиться на магистра по политологии, хотя направления похожи", - сказал адвокат фирмы ЛББК, которая представляет интересы НАУКМА в суде, Андрей Гук.

По его словам, суд проигнорировал нормы Болонского процесса о свободном выборе студентами направления обучения, и потому Национальный университет "Киево-Могилянская академия" будет искать справедливости уже в апелляционном суде.

"Суд постановил, что направление образовательно-квалификационного уровня магистра должно соответствовать направлению бакалаврата. Мы с этим не согласны, и будем подавать апелляцию - вплоть до Европейского суда по правам человека", - сказал А.Гук. По его мнению, при наличии спорных законодательных норм суд обязан толковать эти нормы в интересах лиц, к которым эти нормы применяются, в данном случае - в интересах студентов.