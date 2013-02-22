Оппозиция ждет ночного штурма Верховной Рады

Об этом они написали в социальных сетях.

"Переходим в ВР в полную боевую готовность. У регионалов - последняя ночь, чтобы разблокировать зал. Готовые к штурму. Установили камеры для съемок", - написал депутат от "Батькивщины" Андрей Шевченко в своем "Твиттере".

"В ближайшее время ожидаем штурма Рады (имеем такую ​​информацию). Установили камеры. Всего нас здесь немного. Было бы неплохо, если бы нас поддержали коллеги и журналисты. Если на телеканалах есть камеры, мониторим ситуацию вокруг Рады", - отметил депутат от "Батькивщины" Николай Княжицкий в Facebook.

Около 23 часов в сессионный зал пришли три депутата от Партии регионов, сообщает Украинская правда.