После разговоров у Рыбака регионалы и коммунисты ушли из сессионного зала
11:12, 21 февраля 2013Политика
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Народные депутаты от Партии регионов и Коммунистической партии Украины покидают сессионный зал Верховной Рады.
Оппозиция продолжает блокирование, а большинство - вышло
Как передает корреспондент УНИАН, после совещания с председателями своих фракций Александром Ефремовым и Петром Симоненко, все депутаты от КПУ покинули сессионный зал, а от ПР присутствуют около 10 человек.
В то же время президиум и дверь в него продолжают блокировать около 30 представителей оппозиции. Возле трибун никого нет.
Как сообщал УНИАН, лидеры парламентских фракций ушли на совещание к руководству Верховной Рады.
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