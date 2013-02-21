После разговоров у Рыбака регионалы и коммунисты ушли из сессионного зала

Как передает корреспондент УНИАН, после совещания с председателями своих фракций Александром Ефремовым и Петром Симоненко, все депутаты от КПУ покинули сессионный зал, а от ПР присутствуют около 10 человек.

В то же время президиум и дверь в него продолжают блокировать около 30 представителей оппозиции. Возле трибун никого нет.

Как сообщал УНИАН, лидеры парламентских фракций ушли на совещание к руководству Верховной Рады.