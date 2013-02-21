Лидеры фракций ушли совещаться к Рыбаку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

Утром в сессионном зале оппозиционные фракции обсудили свои дальнейшие действия.

"Вчера вечером переговоры относительно обеспечения персонального голосования и разблокирования работы парламента завершились вновь безрезультатно, и даже не было определено время следующей встречи. Мы передали свои требования, ожидаем реакцию на них", - сказал журналистам заместитель руководителя фракции "УДАР" Виталий Ковальчук.

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Как передает корреспондент УНИАН, трибуну и президиум парламента продолжают блокировать около 30 представителей оппозиции. В сессионном зале находятся депутаты из всех фракций.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 4 февраля, со дня открытия второй сессии Верховной Рады седьмого созыва, заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование.