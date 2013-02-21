Киевская власть обещает бороться с областной за расширение границ города

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.Герега сказала сегодня на брифинге перед началом сессии Киевсовета, в повестку дня которой включен вопрос “О согласовании проекта землеустройства относительно установления и изменения границ Киева”.

Как отметила Г.Герега, за счет включения в границы Киева земель Киевской области территорию города предлагается увеличить на 2076 гектаров, в том числе за счет 6,9 га земель Лесниковского сельсовета, 0,5 га – земель Чабановского сельсовета, 1,6 га — земель Белогородского сельсовета; 2,7 га — земель Ирпенского сельсовета; 905 га — Вышгородского горсовета; 17 га — Броварского райсовета; 56 га — Княжицкого; 998 га — Гнидинского сельсовета и 87 га — поселка Коцюбинское Ирпенского горсовета.

Вместе с тем предлагается исключить из границ Киева и передать области 659 га.

Как объяснила Г.Герега, с соответствующим предложением Киевсовет обратился в Киевский облсовет и Киевскую облгосадминистрацию.

Также в Верховную Раду Украины будет направлено представление для рассмотрения и принятия решения об установлении и изменении границ города Киева.

По словам Г.Гереги, утвердить границы столицы городская власть пытается с 1994 года, но сталкивается с невосприятием со стороны областного совета.

“Мы прекрасно понимаем, что этот проект решения — это только первый шаг. Впереди еще сложный этап согласования границ с областью. Понимаем и то, что встретим жесткое противостояние со стороны наших соседей. Но я вас заверяю - мы будем бороться за территорию города до конца. В конечном итоге, если мы не найдем понимания в областном совете, то будем обращаться в Верховную Раду, и там отстаивать интересы нашей столицы и всех киевлян”, - отметила Г.Герега.