Тягнибок: Рыбак не назначил время для продолжения переговоров
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак не назначил на завтра время для продолжения переговоров по разблокированию работы ВР.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге лидер фракции ВО “Свобода” Олег Тягнибок.
В то же время он добавил, что завтра представители трех оппозиционных фракций придут к 09.30 в ВР, как всегда, для проведения переговоров.
“Мы приняли решение, что наши депутаты остаются дежурить в сессионном зале, поскольку чувствуем угрозу”, - сказал лидер «Свободы».
По его словам, не исключено, что лидеров фракций могут на совещании у Председателя ВР “усыпить”, мол, патовая ситуация, а они могут что-то там ночью учудить”.
О.Тягнибок отметил, что сегодня никаких договоренностей о разблокировании работы ВР не достигнуто.
Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 5 февраля блокируют трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование депутатов.
Председатели оппозиционных фракций «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко 19 февраля сообщили, что руководители фракций договорились о разработке изменений в регламент ВР относительно личного голосования депутатов.
В частности, требованием оппозиции является принятие соответствующих изменений в Закон «О регламенте Верховной Рады Украины», которые сделают невозможным нарушение принципа личного голосования. В их числе: двойная регистрация народных депутатов (личная – письменная и электронная); блокирование карточек депутатов, которые не зарегистрировались в сессионном зале; наказание нарушителей принципа персонального голосования путем запрета принимать участие в заседаниях Верховной Рады Украины; обязательное переголосование решений, принятых с нарушением принципа личного голосования.