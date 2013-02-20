Тягнибок: Рыбак не назначил время для продолжения переговоров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге лидер фракции ВО “Свобода” Олег Тягнибок.

В то же время он добавил, что завтра представители трех оппозиционных фракций придут к 09.30 в ВР, как всегда, для проведения переговоров.

“Мы приняли решение, что наши депутаты остаются дежурить в сессионном зале, поскольку чувствуем угрозу”, - сказал лидер «Свободы».

По его словам, не исключено, что лидеров фракций могут на совещании у Председателя ВР “усыпить”, мол, патовая ситуация, а они могут что-то там ночью учудить”.

О.Тягнибок отметил, что сегодня никаких договоренностей о разблокировании работы ВР не достигнуто.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 5 февраля блокируют трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование депутатов.

Председатели оппозиционных фракций «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко 19 февраля сообщили, что руководители фракций договорились о разработке изменений в регламент ВР относительно личного голосования депутатов.

В частности, требованием оппозиции является принятие соответствующих изменений в Закон «О регламенте Верховной Рады Украины», которые сделают невозможным нарушение принципа личного голосования. В их числе: двойная регистрация народных депутатов (личная – письменная и электронная); блокирование карточек депутатов, которые не зарегистрировались в сессионном зале; наказание нарушителей принципа персонального голосования путем запрета принимать участие в заседаниях Верховной Рады Украины; обязательное переголосование решений, принятых с нарушением принципа личного голосования.