Тягнибок удивляется ПР: утром хоть к ране прикладывай, а вечером - не узнать

Лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок заявляет, что фракции Партии регионов и КПУ отказались от тех предварительных договоренностей, которые были достигнуты вчера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

По словам О.Тягнибока, в Партии регионов очень “переменчивое настроение: утром хоть к ране прикладывай - все нормально, готовы решать все проблемы, а вечером абсолютно противоположное настроение - это или кто-то им что-то сбоку наговаривает, или у них там что-то внутри творится”.

О.Тягнибок отметил, что оппозиция не отступится от своих требований, в частности, относительно личного голосования каждого из народных депутатов.

“Если они себе думают, что мы будем отказываться от этих принципов, то они глубоко ошибаются. Если они себе думают, что они могут сейчас нас шантажировать, что, мол, к 5-му числу - и измаяться, то пусть остерегаются”, - отметил О.Тягнибок (речь идет о 30 днях непроведения пленарных заседаний, что может стать основанием для роспуска Верховной Рады - УНИАН).

“Мы от своей позиции не отступимся”, - заверил О.Тягнибок.

Он сказал: “Нам нужен другой парламент, нам нужны другие принципы работы”.

По словам О.Тягнибока, оппозиция не боится перевыборов, а именно Партии регионов нужно бояться перевыборов, учитывая нынешнее состояние экономики.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 4 февраля, со дня открытия второй сессии Верховной Рады седьмого созыва, заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование.

19 февраля народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник, ссылаясь на слова лидера фракции ПР Александра Ефремова, заявил, что большинство достигло договоренности с оппозицией, и 20 февраля Верховная Рада заработает.

Председатели оппозиционных фракций «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко 19 февраля сообщили, что руководители фракций договорились о разработке изменений к закону о Регламенте Верховной Рады относительно личного голосования депутатов. Они проинформировали о договоренностях относительно разработки законопроекта о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, который должен быть принят депутатами путем поднятия рук.