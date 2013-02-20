Регионалы и коммунисты ушли из Рады
13:35, 20 февраля 2013Политика
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Фракции ПР и КПУ покинули сессионный зал ВР, поскольку договоренность о разблокировании не достигнута.
В Раде осталась только оппозиция
Народные депутаты от Партии регионов и КПУ покинули сессионный зал Верховной Рады, поскольку на совещании лидеров фракций с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком договоренность о разблокировании работы не достигнута.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в сессионном зале находятся только представители оппозиции.
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Сейчас состоится брифинг лидеров фракций “УДАР” Виталия Кличко, “Батькивщина” Арсения Яценюка и “Свобода” Олега Тягнибока.
Как сообщал УНИАН, народные депутаты от оппозиции с 5 февраля блокируют работу Верховной Рады, требуя личного голосования депутатов.
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