Регионалы и коммунисты ушли из Рады

Народные депутаты от Партии регионов и КПУ покинули сессионный зал Верховной Рады, поскольку на совещании лидеров фракций с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком договоренность о разблокировании работы не достигнута.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в сессионном зале находятся только представители оппозиции.

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Сейчас состоится брифинг лидеров фракций “УДАР” Виталия Кличко, “Батькивщина” Арсения Яценюка и “Свобода” Олега Тягнибока.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от оппозиции с 5 февраля блокируют работу Верховной Рады, требуя личного голосования депутатов.