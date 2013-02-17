В Одесской области проходят довыборы в облсовет

Об этом УНИАН сообщили в Одесской областной общественной организации Комитета избирателей Украины.

В частности, в Болградском районе (27-й избирательный округ) свои кандидатуры выдвинули: врач Виктор Дишли (ВО «Батькивщина»), Петр Кисса (КПУ), главный редактор газеты «Обозрение плюс» Мария Попова (Партия регионов), главный инженер ОДО «Арцизский завод ЖБК» Олег Хомяк («УДАР»).

Во Фрунзовском районе (63-й избирательный округ) в качестве кандидатов зарегистрированы: механик фермерского хозяйства «РОД» Вадим Ватав (ВО «Свобода»), безработная Лариса Гусак (ВО «Батькивщина»), общественный деятель, директор частного предприятия «КСК Инвест» Сергей Гуцалюк («УДАР»), директор ООО «Старлайф» Александр Трофимов (КПУ), вице-губернатор Одесской области Петр Хлыцов (Партия регионов).

По данным облорганизации КИУ, высокая явка избирателей наблюдается во Фрунзовском районе, где по состоянию на 11.00 проголосовали порядка 25% избирателей. В Болградском районе – только 6%.

В составе Одесского областного совета – 132 депутаты.

В 2010 году на выборах в местные советы в Одесский облсовет прошли депутаты от 8 партий: Партии пегионов, «Сильной Украины», КПУ, Социалистической партии Украины, «Фронта змин», «Родына», «Батькивщини» и Народной партии.