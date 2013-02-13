Тюремщики: Тимошенко дважды отказалась ехать на допрос по делу Щербаня

Государственная пенитенциарная служба Украины заявляет, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко дважды подтвердила свой отказ ехать на сегодняшнее заседание Печерского районного суда Киева, где должен состояться допрос свидетеля по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГПтС.

Как заявили в пенитенциарной службе «осужденная Ю.Тимошенко через заявления своих адвокатов пытается манипулировать общественным мнением».

В частности, отмечается в сообщении, «вчера, когда Ю.Тимошенко в категорической форме отказалась от участия в сегодняшнем заседании Печерского райсуда г. Киева, во время которого запланирован допрос свидетеля, сотрудники Качановской исправительной колонии (№54) зафиксировали этот отказ, составив соответствующий акт (который был опубликован)».

В то же время в связи с тем, что позже вчера в СМИ со ссылкой на адвокатов осужденной появилась информация о якобы желании Ю.Тимошенко поехать в суд, сотрудники колонии в 11.59 повторно обратились к экс-премьеру и ознакомили ее с предварительно составленным актом, проинформировали в ГПтС, подчеркнув, что «никаких возражений относительно содержания акта Ю.Тимошенко не озвучивала».

«Об этом также был составлен соответствующий документ», - добавили в пенитенциарной службе.

Поэтому ГПтС «в очередной раз призывает защитников осужденной не распространять неправдивую информацию о действиях пенитенциарной службы».

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Печерский райсуд Киева перенес на 13 февраля допрос свидетеля по делу об убийстве Е.Щербаня из-за отказа Ю.Тимошенко принимать участие в судебном заседании в режиме видео-конференции.

Суд обязал соответствующие правоохранительные органы обеспечить доставку Ю.Тимошенко в зал суда.