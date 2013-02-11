Кожара «решил» проблему выбора между Таможенным союзом и ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время своего выступления на Экспертном форуме “Украина-2013”, организованном Институтом Горшенина.

“Мы решительно выступаем за единое экономическое пространство между этими двумя мощными экономическими объединениями”, - сказал Л.Кожара.

По его убеждению, в таком пространстве легко найдется место и для Украины.

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Л.Кожара считает, что Европейский и Таможенный союзы должны начать переговоры об облегчении торговли.

“У меня вопрос: почему Европейский и Таможенный союзы, которые имеют общую границу и товарооборот в 446 млрд долларов, даже разговор не начинают об облегчении торговли, не говоря уже о полноценной зоне свободной торговли? На мой взгляд, это нонсенс. Выходит, с Японией и Вьетнамом договориться легче, чем с ближайшим соседом?”, - сказал Л.Кожара.

Министр также отметил, что торговые взаимоотношения с Таможенным союзом не являются для Украины вопросом цивилизационного выбора.

“Таможенный союз - это 60 млрд долларов товарооборота. Разве мы можем отказаться от такого мощного рынка?”, - отметил Л.Кожара.

По его словам, в этой связи Украина ведет поиск форм сотрудничества с Таможенным союзом, общей основой которого является предложенная Президентом Украины Виктором Януковичем формула “3+1”.

Л.Кожара напомнил, что уже заключены 2 меморандума с Евразийской экономической комиссией: меморандум о сотрудничестве по вопросам торговли и меморандум о сотрудничестве по вопросам технического урегулирования. По словам министра, дальнейший формат стороны будут искать в ходе переговоров.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года Президент Украины В.Янукович высказался за подписание рамочного соглашения о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1». Российские высокопоставленные должностные лица неоднократно заявляли, что РФ не устраивает такой формат сотрудничества с Украиной.

5 февраля 2013 года министр иностранных дел Украины Л.Кожара заявил о продвижении в переговорах о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана в формате «3+1».

В последнее время в Украине оживилась дискуссия относительно возможности одновременной интеграции с ЕС и Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

В то же время, 7 февраля, Европейский комиссар по расширению и Европейской политике соседства Штефан Фюле отметил невозможность одновременной интеграции с ЕС и другими надгосударственными объединениями.

“Украина уже принимает участие в зоне свободной торговли Содружества Независимых Государств и вольна – даже поддерживается – заключать соглашения о зоне свободной торговли с другими партнерами. Вместе с тем, также понятно, что присоединение к любой структуре, которая предусматривает передачу возможности установления тарифов и определения торговой политики наднациональному органу, будет означать, что Украина не сможет больше реализовывать тарифную сетку, согласованную с Европейским Союзом в контексте углубленной и всесторонней зоны свободной торговли”, - сказал комиссар.

Ш.Фюле отметил, что Украина в таком случае также не сможет регулировать такие вопросы как продовольственные стандарты и стандарты производства в соответствии с положениями, определенными в Соглашении о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли с ЕС.