Спикер Верховной Рады решил, что угроза отставки миновала

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

Он добавил, что проводил встречи между оппозицией и большинством, где призывал их договориться, найти компромисс.

"А уже вчера приходят все - и оппозиционные все - и говорят "давайте эту страницу перевернем". Я говорю, как перевернем? Вы меня снимать собирались. "Но мы не собираемся вас снимать" (отвечают оппозиционеры)", - сказал Рыбак.

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Однако один из лидеров "Батькивщины" Арсений Яценюк опроверг слова Рыбака.

"Я был на собрании у спикера. Владимир Васильевич, наверное, не знает, но оппозиция собрала 165 подписей за постановление об отставке председателя Верховной Рады. И мы этот вопрос будем ставить, потому что он нарушает закон. Он не заставляет Партию регионов ходить на работу", - сказал Яценюк.

"Второе – мы обязательно перевернем страницу, если будет принято решение о том, что Партия регионов придет вся и будет лично голосовать", - цитирует Украинская правда.