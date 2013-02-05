Рыбак готов уйти в отставку, если оппозиция насобирает голосов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак заявил сегодня во время брифинга, комментируя сбор оппозиционными депутатами подписей за его отставку.

“Я восприму любое решение, которое будет в Верховной Раде”, - сказал он.

При этом В.Рыбак заметил, что оппозиционные депутаты не голосовали за его назначение председателем парламента.

“Пусть голосуют, чтобы я ушел”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 31 января народный депутат из фракции «УДАР» Виталий Ковальчук заявил, что оппозиция собрала 152 подписи под требованием начать процедуру отставки председателя Верховной Рады Украины В.Рыбака. Оппозиционеры требуют отставки спикера из-за его отказа созвать на прошлой неделе внеочередную сессию.

Для начала процедуры отставки председателя ВР нужно 150 подписей народных депутатов.