СМИ: Пабата перевозят в Германию
17:07, 07 февраля 2013Политика
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Депутат Киевсовета Александр Пабат продолжит лечение в немецкой клинике.
Пабат будет видеть
Лидера фракции ГАК в Киевраде Александра Пабата, который пострадал от взрыва петарды, сегодня перевозят на лечение в Германию. Об этом газете "Сегодня" сообщил источник в Киевсовете.
"Саша на сутки был отключен от системы искусственного вентилирования легких. Это нужно, что в легких не было застоя. Кроме того, его сегодня выводили из состояния искусственной (медикаментозной) комы, в которой его держат, чтобы предотвратить появление нарушений, негативно вляющих на кору головного мозга", - сказал изданию источник.
Медики оценивают состояние Пабата, как допускающее транспортировку за границу.
Врачи говорят, что он будет видеть: вопрос об удалении второго глаза уже не стоит.
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