СМИ: Пабата перевозят в Германию

Лидера фракции ГАК в Киевраде Александра Пабата, который пострадал от взрыва петарды, сегодня перевозят на лечение в Германию. Об этом газете "Сегодня" сообщил источник в Киевсовете.

"Саша на сутки был отключен от системы искусственного вентилирования легких. Это нужно, что в легких не было застоя. Кроме того, его сегодня выводили из состояния искусственной (медикаментозной) комы, в которой его держат, чтобы предотвратить появление нарушений, негативно вляющих на кору головного мозга", - сказал изданию источник.

Медики оценивают состояние Пабата, как допускающее транспортировку за границу.

Врачи говорят, что он будет видеть: вопрос об удалении второго глаза уже не стоит.