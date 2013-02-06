Пабата хотят переправить на лечение за границу - источник

На днях 38-летнего депутата Киевсовета Александра Пабата, пострадавшего в результате несчастного случая, планируют переправить для лечения за границу.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к депутату.

«Состояние стабильно тяжелое. Но врачи говорят, что можно транспортировать. На днях его должны переправить за границу. Самолет уже ждет», - сказал собеседник агентства.

По его словам, за все это время А.Пабат не приходил в сознание.

Также источник опроверг информацию, распространенную ранее в СМИ, о возможном удалении второго глаза у А.Пабата.

Как сообщалось, 2 февраля А.Пабат пытался запустить фейерверк в честь дня рождения сына, который семья праздновала на даче под Киевом. Пиротехника не сработала, А.Пабат наклонился проверить причину. В этот момент произошел взрыв.