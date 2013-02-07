Азаров на следующей неделе составит «план евроинтеграции»
14:06, 07 февраля 2013Политика
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Правительство на следующей неделе рассмотрит план мероприятий на 2013 год по евроинтеграции Украины.
Азаров рассказал Фюле о планах
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с Еврокомиссаром по политике расширения и соседства Штефаном Фюле.
“Правительство уже подготовило план первоочередных мер по интеграции Украины в ЕС на 2013 год. Мы учтем результаты сегодняшней встречи. Уже на будущей неделе этот документ будет принят правительством”, - сказал Н.Азаров.
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Он отметил, что правительство реализует все поставленные задачи по обеспечению полномасштабной евроинтеграции Украины.
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