Азаров на следующей неделе составит «план евроинтеграции»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с Еврокомиссаром по политике расширения и соседства Штефаном Фюле.

“Правительство уже подготовило план первоочередных мер по интеграции Украины в ЕС на 2013 год. Мы учтем результаты сегодняшней встречи. Уже на будущей неделе этот документ будет принят правительством”, - сказал Н.Азаров.

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Он отметил, что правительство реализует все поставленные задачи по обеспечению полномасштабной евроинтеграции Украины.