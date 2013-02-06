Луценко не дался черниговским врачам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, сегодня специалисты Черниговской областной больницы изучили документы, выписки из истории болезни стационарного лечения Ю.Луценко в универсальной медицинской клинике «Оберег» (г. Киев).

Одновременно комиссией было рассмотрено обращение осужденного о направлении соответствующих его анализов в упомянутую клинику.

В ответ на заявление Ю.Луценко врачами был разъяснен порядок и особенности подготовки к забору указанного им анализа.

После осмотра больного и изучения соответствующей медицинской документации врачи ЧОБ предложили Ю.Луценко дополнительные, в том числе и инструментальные методы обследования, от которых осужденный отказался.

В настоящее время врачи признают состояние здоровья Ю.Луценко удовлетворительным. Он находится под постоянным наблюдением медперсонала Менской исправительной колонии (№91).

Как сообщал УНИАН, 23 января Ю.Луценко прооперировали в клинике «Оберег». Операция прошла успешно, без каких-либо осложнений. После этого врачи дали разрешение на перевод Ю.Луценко обратно в колонию.