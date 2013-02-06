Ефремов сомневается, что Верховная Рада завтра заработает

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал на брифинге.

Он подчеркнул: «На сегодняшний день у нас нет основания говорить, что завтра сессия откроется».

По словам А.Ефремова, «если бы были возможные компромиссы, мы бы их уже нашли». «Одна сторона ставит только ультиматумы, а с нашей стороны ультиматумы восприниматься не будут, поэтому пока толку нет», - добавил он.

А.Ефремов подчеркнул: «Мы никого не боимся и заставить нас что-то сделать невозможно». По его словам, сегодня прошло заседание фракции Партии регионов, и оно показало, что «настроение во фракции довольно серьезное для того, чтобы начать работать».

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Он отметил, что завтра фракция придет в Верховную Раду Украины «в полном составе и будет готова работать».

Как заявил А.Ефремов, оппозиции был предложен меморандум, согласно которому председатель ВР Владимир Рыбак создаст рабочую группу, которая бы в месячный период разработала предложения по решению вопроса о голосовании в парламенте.