Ефремов сомневается, что Верховная Рада завтра заработает
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сомневается, что сессия Верховной Рады откроется завтра.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал на брифинге.
Он подчеркнул: «На сегодняшний день у нас нет основания говорить, что завтра сессия откроется».
По словам А.Ефремова, «если бы были возможные компромиссы, мы бы их уже нашли». «Одна сторона ставит только ультиматумы, а с нашей стороны ультиматумы восприниматься не будут, поэтому пока толку нет», - добавил он.
А.Ефремов подчеркнул: «Мы никого не боимся и заставить нас что-то сделать невозможно». По его словам, сегодня прошло заседание фракции Партии регионов, и оно показало, что «настроение во фракции довольно серьезное для того, чтобы начать работать».
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Он отметил, что завтра фракция придет в Верховную Раду Украины «в полном составе и будет готова работать».
Как заявил А.Ефремов, оппозиции был предложен меморандум, согласно которому председатель ВР Владимир Рыбак создаст рабочую группу, которая бы в месячный период разработала предложения по решению вопроса о голосовании в парламенте.