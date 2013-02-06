Кличко рассказал о ночной дискуссии в Верховной Раде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в парламенте заявил лидер фракции УДАР” Виталий Кличко.

“Мы будем блокировать трибуну до тех пор, пока мы не сможем донести до каждого депутата, что он должен приходить и персонально работать в парламенте”, - сказал В.Кличко.

Он напомнил, что члены фракции «УДАР» сегодня провели ночь в парламенте. При этом В.Кличко заверил, что он также дежурил в сессионном зале. По словам В.Кличко, депутаты обсуждали ключевые вопросы, в частности, действия оппозиции по изменению ситуации в парламенте и в Украине в целом. “Ночь прошла в достаточно интенсивной дискуссии”, - сообщил В.Кличко.

По его словам, члены всех оппозиционных фракций координируют свои действия. “Я уверен, что мы вместе сможем отстоять свои позиции”, - сказал лидер фракции “УДАР”.